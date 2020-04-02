Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi - Haberler
Akdeniz, Adana, Güncel

Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi

Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı olarak hizmet veren Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi.

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi

Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı olarak hizmet veren Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir yenilenen merkezi denetledi.

Aynı anda daha fazla bağışçıdan kan bağışı alınmasını sağlamak amacıyla yenilenen Adana Kan Bağış Merkezi, 12 yatak kapasitesiyle bölgedeki en büyük kan bağışı merkezi olma unvanına sahip oldu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, merkezde kan bağışı, kemoterapi hastaları için ihtiyaç duyulan aferez bağışı ve kök hücre bağışının aynı anda sorunsuz olarak gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Adana halkının Kızılay'a verdiği destekten gurur duyduklarını kaydeden Saygılı, yenilenen kan bağışı merkezini kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Saygılı, "Vatandaşlarımız artık sıra beklemeden kan bağışı yapabilecek. Hastanelerde çare arayan hastalar onların sayesinde sağlıklarına kavuşuyor, hasta yakınlarının kan bağışçısı aramalarına gerek kalmıyor. Bazı hastalıkların tedavisinde beyaz kan yani aferez kan bağışı büyük rol oynuyor çünkü düzenli kan takviyesi gerekiyor. Haftada 1 merkezimize gelen ve karşılık beklemeden bağış yapan Kızılay ailesinin fertlerine, tüm bağışçılarımıza fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Tüm Adanalı kardeşlerimi yenilenmiş merkezimizde kan verip kahraman olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Aferez kan bağışına çağrı

Lösemili çocuklar ve kanser tanısı alıp kemoterapi gören hastalar başta olmak üzere hastalıkların tedavisinde aferez yöntemi ile alınan kan bağışına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Saygılı, şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı ve damar yapısı uygun olan bireyler, en az 48 saat ara ve haftada 2 defadan fazla olmamak koşulu ile yılda 24 kez trombosit aferezi bağışı yapılabilir. Adana Kan Bağış Merkezi hafta içi 09.00-18.00 ve Cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir."

Tüm tedbirlerimizi aldık

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve ölümcül virüs Covid-19 endişesiyle vatandaşların kan bağışından kaçınmaması gerektiğini dile getiren Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, merkezlerde tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Demir yaptığı açıklamada, "Merkezimizde ve kan alımı yapılan tüm birimlerimizde Korona virüs salgını ile ilgili tüm önlemler alınmıştır. Kan bağış merkezlerimiz ve kan bağışı birimlerimizde düzenli dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Personelimiz bağışçılarımızın sağlığı için yüksek özenle çalışmalarını sürdürmektedir. Salgın, kan bağışına engel değildir" dedi.

Hastanelerde kan bağışı bekleyen çok sayıda hastanın bulunduğunu belirten Demir, sağlıklı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların '1-2 hafta çok kritik' uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sıla Acun Ilıcalı Demet Akalın Levent Dörter
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 13:56:41. #1.15#
title