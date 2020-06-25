ADANA Kafeteryada oturduğu arkadaşını, incelemek istediği tabancayla vurdu
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ADANA Kafeteryada oturduğu arkadaşını, incelemek istediği tabancayla vurdu

Kafeteryada oturduğu arkadaşını, incelemek istediği tabancayla vurduADANA'da Erdal Aybar (19), arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryada, iş yeri sahibinin ruhsatsız tabancasını incelemek isteyince Mert Akıllıca'yı (19), başından vurarak ölümüne neden oldu.

25.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:01

Kafeteryada oturduğu arkadaşını, incelemek istediği tabancayla vurdu

ADANA'da Erdal Aybar (19), arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryada, iş yeri sahibinin ruhsatsız tabancasını incelemek isteyince Mert Akıllıca'yı (19), başından vurarak ölümüne neden oldu. Aybar, tutuklandı.

Olay, 18 Haziran günü, saat 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerindeki bir kafeteryada yaşandı. İddiaya göre, 5 arkadaşıyla kafeteryada buluşan Erdal Aybar, iş yeri sahibi Fatih A.?nın ruhsatsız tabancasını alıp, şarjörünü çıkararak incelemeye başladı. Bu sırada arkadaşı Mert Akıllıca da tabancaya bakmak istedi. Ancak tabanca, Aybar'ın elindeyken ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Akıllıca'nın başına isabet etti. Mert Akıllıca, olay yerinde hayatını kaybetti. TUTUKLANDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Erdal Aybar ve tabancanın sahibi Fatih A. (24) ile Bahtiyar K. (19), M.K. (19) ve O.A.?yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Aybar tutuklanırken, Fatih A. ve Bahtiyar K. adli kontrol şartıyla, M.K. ve O.A. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADANA Kafeteryada oturduğu arkadaşını, incelemek istediği tabancayla vurdu

Kaynak: DHA

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