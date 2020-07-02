ADANA Kafeteryada çalışan öğretmeni vurmuştu, 'Kendimi korumak için ateş ettim' dedi
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ADANA Kafeteryada çalışan öğretmeni vurmuştu, 'Kendimi korumak için ateş ettim' dedi

Kafeteryada çalışan öğretmeni vurmuştu, 'Kendimi korumak için ateş ettim' dediADANA'da ailesine ait kafeteryada çalışırken, tartışma çıkaran gruptaki Ömer Şenel (27) tarafından tabancayla vurularak yaralanan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın (33), tedavisi sürüyor.

ADANA Kafeteryada çalışan öğretmeni vurmuştu, 'Kendimi korumak için ateş ettim' dedi
02.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:03

Kafeteryada çalışan öğretmeni vurmuştu, 'Kendimi korumak için ateş ettim' dedi

ADANA'da ailesine ait kafeteryada çalışırken, tartışma çıkaran gruptaki Ömer Şenel (27) tarafından tabancayla vurularak yaralanan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın (33), tedavisi sürüyor. Saldırının ardından yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan Ömer Şenel'in ifadesinde, 'Bana satır çektiler, kendimi korumak için yere ateş ettim dediği öne sürüldü.

Olay, 30 Haziran gecesi saat 02.00 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yaptığı öğrenilen matematik öğretmeni Şakir Yaltırık, okulların tatil olması nedeniyle memleketine gelerek, ailesine ait kafeteryada çalışmaya başladı. İddiaya göre, gece yarsı kafeteryaya gelen Ömer Şenel ile arkadaşı Umut B. (18), çevredeki kadınlara rahatsızlık vermeye başladı. Yaltırık'ın, Ömer Şenel ile arkadaşı Umut B.?yi uyarması üzerine iki grup arasında tartışma başladı. Ardından kafeteryadan ayrılan Ömer Şenel ile Umut B. yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirlenemeyen iki kişiyle daha olay yerine dönerek Şakir Yaltırık'tan çay istedi. Yaltırık'ın çay servisi yaptığı sırada Ömer Şenel, 'Sen bize neden sert konuştun Sen bana posta koyamazsın diyerek belindeki tabancayı çekip 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, silahı tutmaya çalışan Yaltırık'ın eline, karnına, bacağına ve kalçasına isabet etti. Yaltırık'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören saldırganlar, geldikleri araçla kaçtı. Şakir Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

APARTMAN BAHÇESİNDE YAKALANDI

Olayın ardından saldırganların peşine düşen polis, aracın kaçış güzergahında önlem alıp ara sokaklarda arama yaptı. Aracı, Toros Mahallesi 78174 Sokak'ta terk edilmiş halde bulan polis, şüphelilerin saklanmış olabilecekleri ihtimali üzerine sokaktaki apartman bahçelerini didik didik aradı. İhbar üzerine 78170 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, park halindeki 2 aracın arasında yatan şüpheli Ömer Şenel yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu diğer şüpheli Umut B. de yakalandı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Fatih Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Ömer Şenel'in ifadesinde, 'Bir anda gelip, 'Bayanları sen mi rahatsız ettin' dedi. Sonra bana satır çektiler ve kalabalıklaştılar. Ben de kendimi korumak için silahı çekmek zorunda kaldım. Uyarmak için yere sıktım dediği öne sürüldü. Ömer Şenel'in 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Şenel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Manşet

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