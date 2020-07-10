ADANA Kadın peyzaj işçilerden 40 dereceyi aşan sıcaklıkta güneş altında mesai Kadın peyzaj işçilerden 40 dereceyi aşan sıcaklıkta güneş altında mesaiDANA'da kadın peyzaj işçileri, kentte 40 dereceyi aşan sıcak havada güneş altında kavşaklardaki yeşil alanları çiçek dikerek süslüyor.

Kadın peyzaj işçilerden 40 dereceyi aşan sıcaklıkta güneş altında mesai

DANA'da kadın peyzaj işçileri, kentte 40 dereceyi aşan sıcak havada güneş altında kavşaklardaki yeşil alanları çiçek dikerek süslüyor.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği kentte Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kadın peyzaj işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentteki birçok kavşakta çiçek dikerek süsleme çalışmaları yapıyor. Özellikle güneş altında yüksek sıcaklığın etkisini artırdığı saatlerde çalışırken zorlandıklarını ama işlerini sevdiklerini söyleyen kadın işçiler, gün içinde saat 11.30 ve 13.30 arasında mola vererek dinleniyor. Yaz mevsiminde birçok noktada çiçek dikme ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte kenti süsleyen kadınlar cadde ve yollarda renkli görüntülerin de mimarı olmaya devam ediyor.

ADANA SICAĞINA ALIŞIĞIZ

Adana'da sadece çalışanlar için değil evde kalan bir kişi için bile sıcak havanın etkisinin yüksek olduğunu kaydeden peyzaj işçisi Meryem Bircan (33), sıcağa ve güneşe rağmen işlerini çok sevdiklerini dile getirdi. Öğleden sonra saat 14.00 sıralarında sıcağın etkisinin tam olarak kendisini hissettirdiğini belirten Bircan, "Maskemizi, şapkamızı hiç çıkarmıyoruz. Sıcakla kol kola işimizi sürdürüyor, kentimizi süslüyoruzö dedi.

Yaklaşık 12 yıldır kentte peyzaj işçisi olarak çalıştığını söyleyen Rabia Özpolat ise (33) güneşin altında çalışmak zor da olsa mutlu olduklarını belirterek, "Adana sıcağına alışığız. Yeri geldiğinde dinleniyor yeri geldiğinde çalışmayı sürdürüyoruz. Bol bol su tüketiyoruz. Adana sıcak olsa da insanları daha sıcak. Bundan dolayı işlerimizi yürütebiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA