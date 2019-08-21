ADANA KADIN İŞÇİLERDEN 35 DERECE SICAKLIKTA MESAİ

21.08.2019 12:57

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kadın işçileri, kentte 35 dereceyi bulan sıcak havada çapa sallayarak, kavşaklardaki yeşil alanlara çiçek dikerek süslüyor.

Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu kentte Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla cadde üzerlerindeki kavşaklara geliyor. Buralardaki yeşil alanlara, çapa yapıp çiçek dikiyor.

İşçilerden 5 çocuk annesi Nebahat Aydaş (35), 27 senedir Adana'da yaşadığını, aşırı sıcak havalara alışkın olduğunu söyledi. Çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Aydaş, İşimizi sevdiğimiz için sıcaklar bizi fazla etkilemiyor. Tabii ki güneşin altında çalışmak kolay değil ama çiçeklerle uğraşmak bizi mutlu ediyor. İhtiyaçlarımızı karşılamak adına, ekmeğimizi kazanmak için seve seve çalışıyoruz. Çalışmak güzel. Bütün kadınlarımızın çalışmasını isterim. İnsanın kendine güveni geliyor dedi.

Yaptıkları süsleme çalışmasında döner kavşak üzerine çiçekler ile Atatürk'ün imzasını işleyeceklerini de sözlerine ekleyen Aydaş, kenti güzelleştirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA