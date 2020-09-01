ADANA Kadın besicinin 30 koyunu zehirlenerek telef oldu
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ADANA Kadın besicinin 30 koyunu zehirlenerek telef oldu

Kadın besicinin 30 koyunu zehirlenerek telef olduADANA'nın Kozan ilçesinde besicilik yapan Döndü Gültekin (42), 30 koyununun kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek telef edildiğini iddia etti.

01.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:09

Kadın besicinin 30 koyunu zehirlenerek telef oldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde besicilik yapan Döndü Gültekin (42), 30 koyununun kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek telef edildiğini iddia etti.

İlçedeki Güneri Mahallesi'nde 165 koyunla besicilik yapan Döndü Gültekin, dün evde yemek yedikten sonra ağıla gidince 30 koyununun telef olduğunu gördü. Can çekişen bazı koyunlarını da kesmek zorunda kalan Gültekin, durumu jandarmaya ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemede, koyunların zehirlenerek telef olduğu ortaya çıktı.

Gültekin, 2013 yılında Gaziantep'te yaptığı bir ticaret sonucu parasını alamadığını, onların yerine çok sayıda koyun aldığını ve o günden bu yana çeşitli zaman aralıklarıyla koyunların zehirlenerek telef edildiğini öne sürdü. Gültekin, zehirleyen kişilerin kimliğini tespit edemediği için bugüne kadar şikayette bulunmadığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün saat 10'a kadar yaydık. 11.30da komşulara gittik. Tırmıl köprüsüne balya yükletmeye gittik. Bir naylon bir pikap ykledik geldik. İşçilere yemek yiyin dedim. İşçileri topladım yukarı çıkardım. Evin önünde komsular oturuyordu. Ben de eve çıkınca takip etmişler zehir vermişler.30 küsür hayvanım telef oldu.

ADANA Kadın besicinin 30 koyunu zehirlenerek telef oldu

Kaynak: DHA

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