ADANA Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılar

Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılarAdana'da, kamyonetin kasasına kurdukları düzenekle bir TIR'ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

ADANA Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılar
20.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:31

Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılar

Adana'da, kamyonetin kasasına kurdukları düzenekle bir TIR'ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Aramalarda, piyasa değeri 12 bin 500 TL olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Pozantı ilçesi Adana-Niğde istikameti otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka tarafında, kamyonetin kasasında bulunan düzenekle bir TIR'ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak akaryakıt aktarımı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 12 bin 500 TL olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınması için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti 3. Sayfa
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar Ekonomi
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı Güncel
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak Ekonomi
Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Engin Altay Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Merve Boluğur Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: ADANA Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 10:32:49. #1.14#
title