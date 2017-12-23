Adana-Kaçak Afganlar Yakalandı

Kaçak Afganlar yakalandı



ADANA'da yurda kaçak yollarla giren Afganistan vatandaşı 5 kişi yakalandı.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki D-400 Karayolu üzerinde rutin uygulama yapan polisler, Mersin yönünden gelen bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada üzerinde kimlik veya pasaport bulunmayan 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıp Mersin'e geldikleri saptanan kaçakların Afganistan vatandaşı olduğu saptandı. Polisler, kaçak Afgan vatandaşlarını İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.