Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki SAK timi 12 kentte görev alıyor Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timi, 12 ildeki doğal afet, sel, su baskınları ve kaybolma olaylarına müdehale ediyor.

Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timi, 12 ildeki doğal afet, sel, su baskınları ve kaybolma olaylarına müdehale ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ağustos ayında kurulan ve 6 personelin yer aldığı SAK timi, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyor.

Adana'nın yanı sıra Mersin, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep'te hizmet veren tim, kurulduğu günden bu yana birçok olaya müdahale etti.

Kaynak: AA