Adana istanbul'da ölüdüren engelli gencin katili adana'da yakalandı

08.10.2019 12:19

İstanbul'da ölüdüren engelli gencin katili Adana'da yakalandı

İstanbul'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldıktan sonra, ormanlık alanda boğazı kesilip yakılarak öldürülen işitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgeni'nin (21) katil zanlısı engelli D.B. adlı kadın Adana'da yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'da İstanbul Pendik ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli Abludkadir Elgeni alışveriş yaptıktan sonra eve döndü. Bir süre evde dinlenen Elgeni tekrar dışarı çıkıp geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine, kentte arama yapan polis, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset buldu. Cesedin Elgeni'ye ait olduğu saptandı. Soruşturmaya başlatan ekipleri, Elgeni'nin son olarak kendi gibi işitme ve konuşma engelli D.B. adlı kadın ve U.K adlı erkekle dolaştığını güvenlik kameralarından saptadı. Olaydan sonra kısa sürede yakalanarak tutuklanan U.K. cinayeti kız arkadaşı olan D.B.'nin işlediğini iddia etti. D.B.'nin Adana'da olduğunu öğrenen ekipleri, kadının bulunduğu eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan D.B.'nin sorgusu işaret dili uzmanıyla yapıldı. Burada sorgusu tamamlanan D.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA