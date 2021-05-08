ADANA İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA SALDIRISINA ADANA'DAN TEPKİ
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ADANA İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA SALDIRISINA ADANA'DAN TEPKİ

ADANA İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA SALDIRISINA ADANA'DAN TEPKİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adana Şubesi üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

ADANA'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adana Şubesi üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamanın ardından araç konvoyuyla kentteki İncirlik Hava Üssü önüne giden üyeler, daha sonra dağıldı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırılarını kınayan İHH İnsani Yardım Vakfı Adana Şubesi üyeleri, Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Cami önünde öğle namazı sonrası Filistin ve Türk bayrakları açarak yaptıkları açıklamayla bölgede yaşananlara tepki gösterdi. İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, İsrail polisinin son günlerde yaptığı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, Mescid-i Aksa saldırısının tek örnek olmadığını belirtti.

Uzun zamandır bu hak ihlallerinin ve saldırıların gerçekleştiğini, Mescid-i Aksa saldırısının Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Eraslan, İsrail'in geçmişin acılarını endüstriyel şekilde Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalıştığını belirtti. İsrail'in Filistin toplumunun varlığını hiçe saydığını kaydeden Eraslan, 'Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yerine getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın vazifesidir. İsrail'in kuruluşu, yayılmacılığı ve Filistin konusunda sergilediği siyasetin tamamıyla uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor, uluslararası güvenlik ve hukuk kurumlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz. Müslümanlar olarak, İsrail'in politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi, özgür bir Filistin ve Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz' dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adana Şubesi üyeleri açıklama sonrası araç konvoyuyla kentteki İncirlik Hava Üssü'ne gitti ve ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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