Adana-islami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarının cezalandırılmasını istediler

22.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:00

İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarının cezalandırılmasını istediler

ABD Adana Konsolosluğu'nda görevli C.G. ve C.Y.'nin Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntülere tepki gösteren Adana Sivil İnsiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, Kutsallarımızla alay eden şahısların seviyesiz ve ahlaksız paylaşım yapanlar, hakettikleri cezayı almalıdır dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu'nun 2 Türk çalışanı C.G. ve C.Y., 31 Ekim Cadılar Bayramı kutlaması sırasında sosyal medyada paylaştıkları video sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. İki konsolosluk çalışanı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, ABD Büyükelçiliği de olaya ilişkin, Söz konusu video tamamıyla kişisel amaçlı çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir açıklaması yapmıştı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Adana Sivil İnsiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, İnsani Yardım Derneği (İHH) Adana Şubesi'nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eraslan, Dünya ile birlikte son zamanda ülkemizde yaşanan ve hem toplumsal değerlerimizi baltalamayı amaçlayan hem de kutsallarımızla dalga geçilen olayların tesadüf olmadığını biliyoruz. ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarının Cadılar Bayramı'nın ardına sığınarak gerçekleştirdiği provokasyonların farkındayız. Kamuoyunun sinir uçlarıyla oynayan ve halkı galeyana getirmeyi amaçlayan bu tür paylaşımların gelişi güzel ve öylesine olmadığını biliyor ve yaşananları kınıyoruz dedi.

HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALILAR

İslam dini ve toplumun değerlerinin hiçe sayıldığı söz konusu olayların görmezden gelinmeyeceğini dile getiren Eraslan, Kutsallarımızla alay eden şahısların seviyesiz ve ahlaksız paylaşımlarına toplumun tüm kesimlerinden tepki gelince ABD Büyükelçiliği geri adım atıp özür dilemiştir. Milleti tahrik eden, aleni bir şekilde kutsal değerlerimize saldıran bu kişiler sosyal medya aracılığıyla suç işlemiştir. Dolayısıyla suçu işleyenler hak ettikleri cezayı almalıdır dedi.

Kaynak: DHA