Adana İşitme Engelliler Derneği ve Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik Spor Kulübü'nden Vali Elban'a Ziyaret

ADANA (Habermetre) - ADANA İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ VE KURTTEPE SAĞIRLAR EĞİTİM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ'NDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Adana İşitme Engelliler Derneği yöneticileri ile Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü yönetici ve sporcuları Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, Adana İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özçelik ve Başkan Yardımcısı Temel Demir'den yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Adana İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik Kurttepe Sağırlar Spor Kulübü'nün Türkiye 1. Lig'inden Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiğini söyleyerek kupalarını Vali Elban'a takdim etti.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına devletin birçok kanunlar çıkardığına işaret eden Vali Elban, devletimizin de destekleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri nezdinde engelli bireylerimizin sosyal yaşamda daha fazla ve aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu dile getirdi ve engel tanımayan sporcu gençlerimizin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirip onlara başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Sohbet ortamında geçen ziyaret yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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