Adana İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılar
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Adana İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılar

İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılarADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, bir bakkala girerek silahlı soygun yaptı.

04.08.2020 00:28 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:32

İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılar

ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, bir bakkala girerek silahlı soygun yaptı. İki şüpheli soygun sırasında bakkal kasasında bulunan paraları vermek istemeyen iş yeri sahibini tabancayla yaraladıktan sonra ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bakkal dükkanında meydana geldi. Abdullah Yasan'a ait bakkala gelen yüzü maskeli iki kişi iş yeri sahibine tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Yasan, bir süre hırsızlara direnerek kasadaki parayı vermek istemedi. Bunun üzerine şüphelilerden biri iş yeri sahibine iki el ateş etti. Kasadaki paraları alan iki şüpheli daha sonra olay yerinden bir motosiklete binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırsızların tabancasından çıkan kurşunlar sonucu karnından ve sağ bacağından yaralanan Abdullah Yasan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, iki hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Adana İş yerini soydukları bakkalı silahla yaralayıp kaçtılar

Kaynak: DHA

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