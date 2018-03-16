Adana İş Merkezinde Trafo Patladı, 735 İş Yeri Elektriksiz Kaldı

Adana'da kent merkezinde, 735 iş yerinin bulunduğu Galeria İş Merkezi'nin otopark bölümündeki trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, enerji kablolarının zarar görmesi nedeniyle iş yerlerinin elektiriği kesildi. Dumana bağlı is nedeniyle de bazı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde Fuzuli Caddesi üzerindeki bulunan, Galleria İş Merkezi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 0400 sıralarında iş merkezinin otopark bölümünde bulunan trafo büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yükselen alevler ve dumanlar otoparkı sardı. İş merkezinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

PAPAĞANI KURTARDILAR

Görevliler ise iş merkezinde bulunan tek canlı papağını kurtarmaya çalıştı. Alevlere rağmen güvenlik noktasına giren görevliler, güvenlik noktasındaki papağanı dışarı çıkarmayı başardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye alevlere müdahale etti. Sabah gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar iş merkezinin yandığını öğrenince büyük şok yaşadı. Yetkililer ise çalışanlara evlerine gitmesini söyledi. Elektriğin verilemediği iş merkezinde; polis, itfaiye ve enerji firması yetkilileri trafonun neden patladığını belirlemek için soruşturma başlattı.