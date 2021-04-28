Adana'da iş dünyası, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi

Adana'da iş dünyası temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Adana'da iş dünyası temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kentteki iş dünyası temsilcileri adına, Adana Ticaret Odasında yaptığı açıklamada, Biden'ın ifadelerinin politik temelli ve dayanaksız olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'ın ve benzer söylemlerin hukuki bir değeri yok. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz. Tarihi belgeleri açmaktan imtina edenlerin arkasına saklanarak tarihi yeniden yazamazsınız. Tarihi çarpıtmaya yönelik bu açıklamayı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz."

Ortak açıklamaya, kentteki iş dünyası temsilcileri ve iş insanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu