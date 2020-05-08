ADANA İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi
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ADANA İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi

ADANA İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi
08.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:04

İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdiADANA Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun, aralık ayından bu yana yüksek maliyetlerle ürün yetiştiren ve hasada hazırlanan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden olduğunu...

İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi

ADANA Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun, aralık ayından bu yana yüksek maliyetlerle ürün yetiştiren ve hasada hazırlanan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden olduğunu belirterek, fiyatlarda gerilemeler olacağını kaydetti.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'nın Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde, kumluk alanlarda hasadın bir hafta sonra başlayacağı bildirildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ovada 98-100 bin dönüm arasında turfanda karpuz yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, Antalya'nın ardından Adana'da hasadın başlayacağını kaydetti. Adana karpuzunun aroma-şeker oranının oldukça lezzetli, renginin ise daha kırmızı olduğunu kaydeden İncefikir, çiftçilere de bu olgunluğa ulaşmadan hasat yapmamaları uyarısında bulundu. Havaların serin olması nedeniyle hasadın 1 hafta geciktiğini anlatan İncefikir, "Hasat yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde tüm Türkiye'ye kamyonlarımızla ürünleri dağıtmaya başlayacağız" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde restoranların, kısıtlama zamanlarında marketlerin kapalı olması nedeniyle taleplerde bir miktar düşüş beklediklerini dile getiren İncefikir, "Fakat sokağa çıkma kısıtlamaları kalktıktan sonra insanlar telafi edecekler ve evlerine alacaklar. Karpuzu bilim insanlarımız da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için öneriyor. Bu yüzden tüketilmesinden yanayız. Ayrıca, ulaşımda ve organizasyonda hiçbir sıkıntı olmayacak. Taşımacılık her zaman devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkamadığı durumlar mutlaka talebi etkileyecektir ama bizler üretici olarak daha çok ulaştırarak, tüketiciler ise daha çok depolayarak bu açığı kapatacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

TURFANDACILIK ÖZELLİĞİ YİTİYOR

İncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun fiyatları geri çekmesine de neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İran'dan gelen ürün hijyenik olarak hem sağlıklı değil hem de Aralık'ta bu ürünleri yetiştirmeye başlayan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden oluyor. Yurt dışından ürün getirilmesi, turfandacılık, erkencilik özelliğinin yitirilmesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde bizim doğal karpuzlarımız dağıtılmaya başlanacak. İthal ürünlerde şöyle de bir sorun var. Biz kendi ektiğimiz ürünlerin ne olduğunu biliyoruz, bakanlığın denetiminde yapılıyor. Hangi ilaçlar kullanılıyor, tutanağı, çizelgesi belli. Fakat yurt dışından gelen karpuzun ne olduğunu, yetiştirilirken ne atıldığını, hangi işlemden geçtiğini bilmiyoruz."

ADANA İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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