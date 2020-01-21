Adana intihar girişimine 'saltanat kayıklı' önlem
Haberler » Güncel » Adana intihar girişimine 'saltanat kayıklı' önlem - Haber

Adana intihar girişimine 'saltanat kayıklı' önlem

İntihar girişimine 'Saltanat Kayıklı' önlemADANA'da, intihar etmek amacıyla Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüye çıkan Ahmet U. (38), yapılan ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçti.

21.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:29
Adana intihar girişimine 'saltanat kayıklı' önlem

İntihar girişimine 'Saltanat Kayıklı' önlem

ADANA'da, intihar etmek amacıyla Nehri üzerindeki demir köprüye çıkan Ahmet U. (38), yapılan ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçti. İkna çalışmaları sırasında ekipler, vatandaşların gezintiye çıkarıldığı 'Saltanak Kayığı' ile önlem aldı.

Sabaha karşı, Seyhan Nehri üzerinde kurulu demir köprüye çıkan Ahmet U., intihar etmek istedi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet U.'yu gören çevre sakinleri, polise verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ahmet U.'nun suya atlayacağı ihtimaline karşın görevliler, nehirde vatandaşların gezintiye çıkarıldığı 'Saltanat Kayığı'na binerek önlem aldı. Aynı zamanda sualtı polisleri de köprünün ayaklarında beklemeye başladı. Uzun süre köprüde bekleyen Ahmet U., daha sonra ikna edilerek aşağı indirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana intihar girişimine 'saltanat kayıklı' önlem
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler