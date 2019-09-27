Adana incirlik hava üssü'nde 'bylock' gözaltısı

27.09.2019 11:18

İncirlik Hava Üssü'nde 'ByLock' gözaltısı

Adana'da, terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. İncirlik Hava Üssü'nde, pist ve bina onarım işi yapan taşeron firmada çalışan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Abdulcabbar G., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulcabbar G., nöbetçi mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA