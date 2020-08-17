Adana İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim Adana İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Halil Nacar görevi Ahmet Özer'den devraldı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Halil Nacar görevi Ahmet Özer'den devraldı.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Nacar, Özer'e bugüne kadar yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Özer de Nacar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, pandemi sürecinin devam ettiğini, bu süreçten bir an önce kurtulmak için ekip halinde çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA