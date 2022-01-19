Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Elban, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2021'de il genelinde 468 projenin uygulandığını söyledi.

Bu projelerin bütçe büyüklüğünün yaklaşık 13 milyar 750 milyon lira olduğunu ifade eden Elban, "Bunun içinde yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira hibe ödeneği kullanıldı. Daha önceki yıllardan gelen harcamalarla 172 proje tamamlandı. Projelerin 212'si devam etmekte, 38'i ihale, 38'i etüt aşamasında, 8 proje ise tasfiye edildi. Yeni yılda bir önceki yıla göre daha fazla projeyi hayata geçirmeyi temenni ediyorum. Yıl boyunca yapacağımız tüm çalışmalarda başarılar diliyorum. Çalışmalarımızı iyi bir sinerji oluşturarak koordinasyon içinde yürüteceğiz. Elimizdeki tüm imkanlarımızı insanımız ve ilimiz için azami bir şekilde kullanacağız." diye konuştu.

Projelerle ilgili sunumlarının yapıldığı toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.