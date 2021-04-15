ADANA-'HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUM' DİYEREK YERDE TEKMELEDİĞİ KADINI DAKİKALARCA DARBETTİ
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ADANA-'HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUM' DİYEREK YERDE TEKMELEDİĞİ KADINI DAKİKALARCA DARBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOSYAL medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı.

SOSYAL medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum sözleri dikkat çekti.

Adana'da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Hayatlarından endişe ettiklerini belirtip, 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşılan görüntülerde saldırganın bir kadını dakikalarca darbettiği görüldü. Saldırgan, kendisini görüntüleyen kişiye, Çek, çek diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken kişi, yanındaki bir başka kişiye, Aradın mı polisi diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, Korkma, korkma dediği duyuluyor.

'10 SENE DE YATSAM GÖZE ALIYORUM'

Görüntülerde saldırganın, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüdüğü kadına, Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum ifadeleri yer aldı.

'SENİ YOK EDECEĞİM'

Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler diyerek tükürdüğü de kaydedildi.

ADANA-'HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUM' DİYEREK YERDE TEKMELEDİĞİ KADINI DAKİKALARCA DARBETTİ
ADANA-'HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUM' DİYEREK YERDE TEKMELEDİĞİ KADINI DAKİKALARCA DARBETTİ
ADANA-'HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUM' DİYEREK YERDE TEKMELEDİĞİ KADINI DAKİKALARCA DARBETTİ
ADANA-'HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUM' DİYEREK YERDE TEKMELEDİĞİ KADINI DAKİKALARCA DARBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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