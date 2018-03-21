Adana Havalimanı'ndaki Otlar İhaleyle Satılacak

Adana Havalimanı arazisinde yetişen otlar açık arttırma usulü ihaleye çıkarılarak satılacağı duyuruldu.

Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) internet sitesinden yapılan duyuruda, havalimanı arazisindeki otların satışı ile ilgili ihale dokümanlarının Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü'nden 100 lira karşılığında temin edilebileceği bildirildi.

Duyuruda, ihaleye katılacak olanların 5 bin lira geçici teminat yatırmaları gerektiği ve ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihalenin yapılacağı 11 Nisan saat 14.30'dan yarım saat öncesine kadar teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.