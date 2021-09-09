Adana Havalimanı'nda klima ünitesi patladı: 2 işçi ağır yaralı (2)- Yeniden
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Adana Havalimanı'nda klima ünitesi patladı: 2 işçi ağır yaralı (2)- Yeniden

Adana Havalimanı'nda klima ünitesi patladı: 2 işçi ağır yaralı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ADANA Havalimanı'nda, klima ünitesinde gaz kontrolü yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

ADANA Havalimanı'nda, klima ünitesinde gaz kontrolü yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçi ağır yaralandı. 

Olay, saat 15.30 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İşçiler Numan Aksoy (40) ve Mustafa Bolat'ın (41) klima ünitesinde yaptığı gaz kontrolü sırasında patlama oldu. Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

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