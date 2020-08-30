ADANA Hatice nine, kendisini yangından kurtaran kahramanıyla buluştu
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ADANA Hatice nine, kendisini yangından kurtaran kahramanıyla buluştu

Hatice nine, kendisini yangından kurtaran kahramanıyla buluştuADANA'nın Kozan ilçesinde, 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında dumandan etkilenip fenalaşan Hatice Kılıç'ı (80) kendisini kurtaran Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları ziyaret etti.

30.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:03

Hatice nine, kendisini yangından kurtaran kahramanıyla buluştu

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında dumandan etkilenip fenalaşan Hatice Kılıç'ı (80) kendisini kurtaran Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları ziyaret etti. Kılıç, hayatında ilk defa bu kadar büyük bir yangınla karşılaştığını belirterek, kendisini kurtaran Şahbazoğulları'na teşekkür etti.

İlçeye bağlı Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerinde hane tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti. 3'üncü günde kontrol altına alınan yangının ardından, soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev, yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

KURTARDIĞI HATİCE NİNE'Yİ ZİYARET ETTİ

Yangın sırasında Karahamzalı köyünde alevlerin etrafını sardığı evinde dumanlar nedeniyle fenalaşan Hatice Kılıç'ı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları'nın kurtardığı öğrenildi. Şahbazoğulları, ekibiyle birlikte Hatice Kılıç'ı evinde ziyaret ederek sohbet etti. Yangın sırasında yaşananları anlatan Şahbazoğulları, "Karahamzalı'nın altındaki köyde yangınla mücadele ederken burayı da alev sardığı anonsu gelince hemen buraya geçtik. Genç bir arkadaşımız yola fırlamış 'Babaannem ölüyor' diye bağırıyordu. Adresi alıp olay yerine geldiğimizde duman ve ateş her yeri sarmıştım. Hatice teyzem yola doğru yavaş yavaş çıkmış ama duman nedeniyle yürüyemiyordu. Elindeki asasını aldım, kendisini arabaya bindirip hızla uzaklaşarak güvenli yere gittik ve daha sonra torununa teslim ettik" dedi.

DEVLETİMİZ YAŞASIN

Hatice Kılıç ise evinin bir kısmının yangında zarar gördüğünü, hayvanlarının bazılarının kaybolduğunu bazılarının ise telef olduğunu belirtti. Şahbazoğulları'na teşekkür eden Kılıç, "Devletimiz yaşasın, müdürümüz yaşasın. Malımız yandı ama onlar varolsun" diye konuştu.

Hatice Kılıç'ın torunu Ali Kılıç ise yangın gecesi çok büyük felaketin yaşandığını hatırlatarak, "Allah kimsenin başına vermesin. Nezir bey kendisini ateşe attı, ninemi kurtardı. Allah razı olsun" dedi.

O AN, RÜYA OLSUN İSTEDİM

Yangına müdahale eden arazöz şoförü Nimet Dağlı ise yangının rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdüğüne dikkat çekerek, "O anlarda 'Bu bir rüya olsun, gerçek olmasın' dedim. Allah böyle bir şey göstermesin" diye konuştu.

ADANA Hatice nine, kendisini yangından kurtaran kahramanıyla buluştu

Kaynak: DHA

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