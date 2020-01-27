27.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:09

Yardımların toplanma merkezinden genel ve detay görüntüler

Sorumlu personel Bünyamin Şanal'ın konuşması Adana, Hatay ve Mersin'den deprem bölgesine yardım

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana, Hatay ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında hayırseverlerin yoğun destek verdiğini belirtti.

Saygılı, bölgeye, gıda malzemesi, kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı ve temizlik malzemeleri gönderdiklerini, yardımların sürdüğünü kaydetti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla bölgeye giden ekipler, binlerce vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.

İYİ Parti Adana İl Başkanlığı tarafından da battaniye, kıyafet, çocuk bezi, ısıtıcı, uyku tulumları ve temel ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği yardım araçları bölgeye uğurlandı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde hazırlanan içerisinde kuru gıda, çorap ve giyeceklerin yer aldığı yardım kolileri Türk Kızılayıyla koordineli olarak Elazığ'a gönderildi.

Hatay ve Mersin

Hatay'ın Hassa ilçesinde belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında 1 tır yardım malzemesi toplandı.

İçerisinde kışlık elbise, soba, çocuk bezi ve battaniye bulunan yardımlar, belediye binası önünden Elazığ'a uğurlandı.

Antakya Belediyesinin de depremzedeler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar ise bölgeye gönderilmek üzere paketlendi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde de depremzedelere ulaştırmak için yardım kolileri hazırlanarak bölgeye gönderildi.

Kaynak: AA

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