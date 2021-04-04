Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye ile "yüksek riskli" Adana ve Hatay'da tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.