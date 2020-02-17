: Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

17.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:27

Hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

ADANA'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.

Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısı yaşamaya başladı. Yakınlarının aracına alınan Nimat Sraj Ali, aracın ön koltuğuna oturdu. Hastaneye hareket eden araçta, bebek hastaneye varmadan dünyaya geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen araçtan bebeği sağlık çalışanları aldı. Doğumun ardından Suriyeli kadın ve bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Kaynak: DHA

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