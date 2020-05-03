ADANA Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi
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ADANA Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi

ADANA Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi
03.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:28

Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yediADANA'da İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bekçi ve polis ekipleri denetim yaptı.

Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi

ADANA'da İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bekçi ve polis ekipleri denetim yaptı. Hastanedeki amcasına refakatçi olarak sokağa çıktığını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini iddia eden sürücünün kaydı bulunmayınca 789 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

POLİSİ KANDIRAMADI

Uygulama noktalarında araçları durduran bekçi ve polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki denetim noktasında durdurulan Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücü, amcasının ameliyata gireceğini ve refakatçi olarak hastaneye gittiğini öne sürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ve izin verildiğini iddia eden sürücünün kaydı olmadığı ortaya çıkınca 789 TL idari para cezası uygulandı.

Hastanedeki amcasının yanına refakatçi olarak gittiğini belirten ancak refakatçi belgesini ibraz edemeyen sürücü Hamu, 112'yi aradım, bana gidebileceğimi söylediler. Ben de çıktım ancak polise yakalandım. Amcamın kimsesi yok. Boş yere ceza yedim dedi.

ADANA Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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