ADANA Hastane bahçesinde ateş açıp, 2 kişiyi yaralan kardeşler yakalandı
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ADANA Hastane bahçesinde ateş açıp, 2 kişiyi yaralan kardeşler yakalandı

Hastane bahçesinde ateş açıp, 2 kişiyi yaralan kardeşler yakalandıADANA'da babaları ve amcalarının kavgasını ayıran güvenlik müdürüne öfkelenip, hastanenin protokol girişinde ateş ederek 2 kişiyi yaralayan kardeşler Berkay Kartal (18) ve Görken Kartal (20) yakalandı.

03.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:35

Hastane bahçesinde ateş açıp, 2 kişiyi yaralan kardeşler yakalandı

ADANA'da babaları ve amcalarının kavgasını ayıran güvenlik müdürüne öfkelenip, hastanenin protokol girişinde ateş ederek 2 kişiyi yaralayan kardeşler Berkay Kartal (18) ve Görken Kartal (20) yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berkay Kartal tutuklanırken, Gökhan Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Eylül'de Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çay ocağı işleten Tuncay Kartal (45) içki içen kardeşi Ersoy Kartal ile kavga etti. Bu sırada hastanenin güvenlik görevlileri kavgayı ayırarak tarafları sakinleştirdi. Bir süre sonra, babaları Tuncay Kartal 'nın yanına gelen kardeşler, Berkay ve Görkem Kartal, babalarının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini sandı. Bu duruma öfkelenen Berkay Kartal ruhsatsız tabancasıyla hastanenin güvenlik müdürü B.Y.'ye (47) ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler hastane personeli Bedirhan P.'nın (40) karnına, hasta yakını Şenol P.'nin (48) ayağına isabet etti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, saldırgan kardeşleri gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Berkay Kartal tutuklandı, Görken Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA Hastane bahçesinde ateş açıp, 2 kişiyi yaralan kardeşler yakalandı

Kaynak: DHA

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