ADANA Gizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulundu

Gizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulundu

Adana'da polis ekipleri, gizli geçitle ulaşılan sazlık alanda yetiştirilen Hint kenevirlerinin yerini drone ile tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, kenevirlerin yetiştirildiği yere sazlık alan içerisinden gizli geçitle gidildiğini saptadı. Ayrıca bölgenin çamur ve patikalardan oluştuğunu gören polisler, drone kullandı. Kameralı drone'nun havalanmasıyla polisler sazlıkların içine girdi. Patika ve gizli geçite giren polisler Hint kenevirlerinin ekili olduğu yere ulaştı. Uyuşturucunun sahibi olduğu idida edilen ve sazlık alanda gizlenen Z.K. (53) ve H.H. (60) gözaltına alındı. Boyları 2 metreye kadar ulaşan 2 bin 283 kök Hint keneviride söküldü. Emniyete sorguları tamamlanan şüphelilerden Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.H. (60) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA