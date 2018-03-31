Adana Gezgin Hırsızlar Ayakkabı Çalarken Yakalandı

Gezgin hırsızlar ayakkabı çalarken yakalandı

ADANA'da kentler arasın hırsızlık yapan 3 kadın girdikleri apartmandan hırsızlık yaparken yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülcan Ç. (22), Pınar O. (31) ve Muazzez T. (27) girdikleri apartmandaki dairelerin önündek ayakkabıları çaldı. Bu sırada binada oturan Hakan Elma 3 kadının hareketlerinden şüphelenince polisi aradı.

KENTLER ARASI HIRSIZLAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek 3 kadını suç üstü yakaladı. Karşılarında polisi gören kadınlar ise, Biz buraya yönetici ile temizlik işini görüşmeye geldik dedi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Gülcan Ç.,Pınar O, ve Muazzez T.'nin Cono aşiretine mensup olduklarını, Pınar O.,'nun Antalya, Kütahya, Konya, Kırıkkale, Aydın, Uşak, İzmir, Denizli, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana'da hırsızlık yaptığı ve 20'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gülcan Ç.'nin çoğunluğu Hatay'da olmak üzere, Kocaeli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Gaziantep'den hırsızlık yapıp 35 ayrı suça karıştığı, Muazzez T.'nin ise yine hırsızlıktan 25 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılardan Gülcan Ç. tutuklandı, Pınar O. ve Muazzez T. ise adli kontröl şartıyla serbest bırakıldı.