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Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar göreve başladı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar göreve başladı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar göreve başladı
08.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:32

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar göreve başladı.

Daha önce Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü olarak görev yapan Muzaffer Çintimar'ı havaalanında TOHM atletizm sporcuları ve Şube Müdürü Mustafa Lavkor karşıladı.

İl müdürlüğü makamında şube müdürleriyle tanışma toplantısı yapan Çintimar şunları söyledi:

"Değerli mesai arkadaşlarım, yaklaşık on yıldır yürütmüş olduğum Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevimi Bakanımızın tensipleri ile Adana ilimizde yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayım. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde milletimiz için, gençliğimiz için, sporcularımız için çalışmaya Adana'dan devam edeceğiz. Bana güvenerek ülkemin gençlerine ve güzel insanlarına hizmet etme şansını, onurunu sürdürmeme fırsat veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı arz ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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