Adana Gençlik Merkezinden kan bağışı
Adana Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay Adana Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Adana Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay Adana Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Gençlik merkezinde düzenlenen kampanya kapsamında, 91 ünite kan, 25 ünite kök hücre bağışı yapıldı.
Merkez müdürü Mehmet Tosun, "Bir damla kan üç hayat kurtarır" sloganıyla başlattıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü kaydetti.
Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kan veren personele teşekkür ederek, Tosun'a plaket verdi.
Kaynak: AA