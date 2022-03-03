Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon - Haberler

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Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon

Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu, Mersin'de düzenlenen okullararası basketbol şampiyonasında rakiplerini mağlup ederek grup şampiyonu oldu.

MERSİN (İHA) - Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu, Mersin'de düzenlenen okullararası basketbol şampiyonasında rakiplerini mağlup ederek grup şampiyonu oldu.

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Mersin'de yapılan Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonasında, Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu sırasıyla Karaman Özel Karadağ, Şanlıurfa Zeliha Ramazan ve Niğde 5 Şubat ortaokullarını yenerek grup şampiyonu oldu. Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu 22-25 mart tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye yarı final maçlarında Adana'yı temsil edecek.

Okul Müdürü İlkdem Karaarslan, "İsmini gururla taşıdığımız derneğimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarında ve başarılarında inanılmaz katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Adanagiad Başkanımız Ali Can Boğa'nın şahsında tüm yönetim kurulu ile üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Basketbol, voleybol ve halk oyunları olmak üzere tüm branşlarımıza maddi ve manevi hiçbir desteği esirgemeden okulumuzun ve başarılı sporcularımızın yanlarında oluyorlar" dedi. - ADANA

Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon

Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Spor

basketbol, Mersin, Adana, Mart, Spor, Haberler

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