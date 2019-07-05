Adana 'Gastronomi Şehri' olmak için kolları sıvadı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gastronomi turizminin günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağı, gastronomi turizmi için tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır" dedi.

Adana 2019 UNESCO Gastronomi Şehri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Adana'nın 'Gastronomi Şehri' olması için yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıda, kentin kendine has lezzetlerinin tanıtımı için izlenecek yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

Adana'nın 'Gastronomi Şehri' olabilmesi için yapılan çalışmaları aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, projenin ilk aşamasının kabul edilmesinde Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Şalgam ve Kebap Festivali ile Portakal Çiçeği Festivalinin etkisinin büyük olduğunu söyledi. Vali Mahmut Demirtaş'ın şehre geldiği ilk günden itibaren Adana için büyük bir emek sarf ettiğini kaydeden Karalar, "Adana'aı sınıf atlatacak bu proje için bundan sonra da büyük gayret göstermemiz gerekiyor. Projenin ön onay aşamadan geçip Paris'e gitmesi Adana'ya 2 yıl kazandırdı" diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş ise Adana'nın tarihi, coğrafi ve stratejik konumuyla Hititlerden Osmanlılara pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Adana'nın, Anadolu'nun ve dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Demirtaş, "Adana'nın bu tarihi ve kültürel derinliği, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz arasındaki köprü konumu, doğal güzellikleri, misafirperver insanları, gelişmiş ulaşım ve konaklama imkanları, bugün turizmde bu yüksek potansiyelin harekete geçirilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Gastronomi turizmi de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer almaktadır. Sadece bu yönüyle değerlendirdiğimizde dahi malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliği ile geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağı, gastronomi turizmi için tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Dünyada 26 tane bulunan, Türkiye'den Hatay ve Gaziantep'in yer aldığı 'Gastronomi Şehirleri' listesinde Adana'nın yer alabilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Haziran'da başvuruda bulunuldu. Temmuz ayı içerisinde UNESCO Paris Sekreteryasının yapacağı teknik ön taramayla başvurunun uygunluğu incelenecek. Ağustos ve eylül aylarında UNESCO tarafından atanan bağımsız uzmanların Adana'da incelemelerde bulunmasından sonra ekim ayında yapılacak toplantıda kesin kararın verilmesi bekleniyor. UNESCO, alınan kararın duyurusunu tüm dünyayla kasım ayında paylaşacak. - ADANA

Kaynak: İHA