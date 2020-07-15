ADANA FETÖ şüphelileri, yakalanmamak için 'ByLock'u isimsiz kullanmış
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ADANA FETÖ şüphelileri, yakalanmamak için 'ByLock'u isimsiz kullanmış

FETÖ şüphelileri, yakalanmamak için 'ByLock'u isimsiz kullanmışADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer alan meslekten ihraç edilmiş polisler ile aktif görevdeki hemşirelerden 9'unun 'ByLock' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

15.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:54

FETÖ şüphelileri, yakalanmamak için 'ByLock'u isimsiz kullanmış

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer alan meslekten ihraç edilmiş polisler ile aktif görevdeki hemşirelerden 9'unun 'ByLock' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, yakalanmamak cep telefonlarında GSM şirketinin internetini ve 'ByLock'ta isim kullanmadıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 6'sı kadın 20 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyesi, meslekten ihraç edilmiş polisler ile aktif görevde olan hemşirelere yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip çalışması yaptı. Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı ve ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 13 Temmuz Pazartesi günü Adana merkezli şafak vakti düzenlenen operasyonda, 6'sı kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

'BYLOCK'U İSİMSİZ KULLANMIŞLAR

Operasyonun ardından detaylar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun, 'ByLock' kullanan meslekten ihraç edilmiş polisler ile aktif görevdeki hemşireler olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise ankesörlü telefonla örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu, örgüt üyelerinin de bu şüpheliler hakkında ifade verdiği tespit edildi. Polisin, 6 'ByLock' kullanıcısını binlerce sayfalık sohbetleri okuyarak belirlediği, şüphelilerin de yakalanmamak için uygulamaya isimsiz kaydedildikleri, GSM şirketinin internetini kullanmadıkları saptandı.

TUTUKLU ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ DE GÖZALTINDA

Şüphelilerden 1'inin ise daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yapan ve FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan C.Ş.?nin meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü eşi M.Ş. olduğu, örgütün 'fişleme defteri'ne göre FETÖ'ye 'üst düzey sadakat' ile bağlı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan gözaltında olan aktif görevdeki komiser yardımcısının, ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini ve FETÖ ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda yakalanan diş hekimi E.E.?nin ise 'etkin pişmanlık'tan faydalanarak, 'ByLock'u daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan eniştesi ve kız kardeşinin 'gizli haberleşme' için cep telefonuna kurduğunu ancak bunun ne demek olduğunu bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA FETÖ şüphelileri, yakalanmamak için 'ByLock'u isimsiz kullanmış

Kaynak: DHA

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