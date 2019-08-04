ADANA FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 41 POLİS ADANA'YA GETİRİLDİ

ADANA merkezli 20 ilde yapılan FETÖPYD operasyonunda gözaltına alınan 41 polisin sorgusuna başlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da yakalanan 41 şüpheli sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA