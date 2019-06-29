ADANA FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 17 ilde yapılan FETÖPDY soruşturması kapsamında alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları öğrenildi.

Emniyette sorguların tamamlanan 32 kişi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA