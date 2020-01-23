: Adana fetö operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi

23.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:11

FETÖ operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi

ADANA'da, polis FETÖ/PDY'ye operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan Zekeriya Y. ve eşi Nurgül Y.'nin üst düzey örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da şafak operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan emekli Zekeriya Y. ve ev hanımı eşi Nurgül Y.'nin ev kiraladıkları ve 12 Nisan 2018'de örgütün hücre evinde yakalanan üst düzey yönetici konumunda 6 kişiye bu evi verdikleri öğrenildi. Baskın anında kullandıkları 'Bylock' yüklü cep telefonunu oturdukları apartanın inşaat temeline atan 6 şüpheliye Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nın yardım ettiğine öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken yürütülen soruşturma kapsamında ihraç edilen 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mithat K. ve Adana Barosu'na kayıtlı Avukat Ö.D.'nin de olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Zekeriya Y. eşi Nurgül Y. ve Mithat K.'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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