Adana Festival İptal Edilince, Hatıra Fotoğrafı Çektirdiler

Adana'da tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl Valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi. Alana gelen Adanalılar, festivalin iptal olduğunu öğrenince tarihi Büyük Saat ile hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi.

Adana Valiliği'nin iptal kararının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce bölgede çok sayıda polis ve zırhlı araçla önlem alındı. Seyhan Belediyesi'ne ait kamyonlarla festival alanına bağlanan sokaklar trafiğe kapatılırken, bölgedeki kebapçıların da dükkan dışına masa ve ocak çıkartmasına izin verilmedi. Festivalin iptal olduğunu bilen, bilmeyen yüzlerce Adanalı, tarihi Büyük Saat'e akın etti ancak, alınan önlemleri görünce hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi. Mevcut festival alanına alternatif olabilecek Mithat Saraçoğlu ve Şinasi Efendi caddelerinde de polis ve belediye ekiplerince önlemler alındığı görüldü. İptale rağmen festivali kutlamak isteyenler soluğu kebap salonlarında aldı.

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Onlarca yıl önce Kazancılar Çarşısı'nda kurulan Kuş Pazarı'na gelenler sabahın ilk ışıklarıyla ciğer kebapla kahvaltı yapar, o dönem pavyondan çıkanlar da gelip, birkaç kadeh daha içip ciğer yedikten sonra Irmak Hamamı'na gider kese attırırdı. Sonraki yıllarda Kuş Pazarı bölgeden taşındı, pavyonlar kapandı, ama ciğerciler yerinde kaldı. Ciğer kebap ve birkaç kadeh rakı alışkanlığı devam etti. Küçük gruplar halinde buraya gelenler 2010 yılında başka şehirlerde yaşayan Adanalıları, 'Adana'da Buluşalım', 'Dünya Rakı Günü' ve 'Rakı Festivali' adıyla kente davet etti. O gün çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Aralık ayının ikinci haftası buluşmaya karar veren Adanalıların sayısı, Kazancılar Çarşısı'nda 3 bin kişiye ulaştı. Sonraki yıllarda ise katılımcı sayısı 20 binlere dayandı. 2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı.