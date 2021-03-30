ADANA Feke'de yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi

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Feke'de yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldiADANA'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Feke'de yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi

ADANA'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Ormancık Mahallesi'nde Mehmet (88) ve Hatice Kızmaz (77) çiftine ait evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında Mehmet ve Hatice Kızmaz çiftinin evde olmadığı belirtildi.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı