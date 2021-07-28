Adana Feke'de orman yangını (1)
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Adana Feke'de orman yangını (1)

Adana Feke'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı.

ADANA'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı. 

Feke'nin Akoluk Mahallesi'nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için çalışma başlattı.


Adana Feke'de orman yangını (1)
Adana Feke'de orman yangını (1)
Adana Feke'de orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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