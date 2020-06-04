ADANA Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı
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ADANA Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı

Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralıADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

04.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:47

Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Feke- Saimbeyli yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Saimbeyli yönünden ilçe merkezine giden Ahmet Erciyas (28) yönetimindeki 38 D 0890 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özdemir Durmuşoğlu'nun kullandığı 01 Z 1711 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Erciyas ile diğer otomobildeki Aygül Durmuşoğlu (35), Hatice Durmuşoğlu (56) ve Yusuf Durmuşoğlu (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ADANA Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı

Kaynak: DHA

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