ADANA EVLERİNİN BAHÇESİNE SERA KURUP UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİLER

Adana'da evlerinin bahçesine sera kurup 242 kök hint keneviri yetiştiren Ahmet İ. (52) ve Ahmet T. (41) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın polisler, evin bahçesinde sera kurulup hint keneviri yetiştirildiğini saptadı. 242 kök hint kenevirini söken polis, uyuşturucuları imha etti. Ayrıca yapılan arama 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili Ahmet İ. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Ahmet İ. ve Ahmet T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA