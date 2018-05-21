Adana - Eve Giren Hırsız, Ev Sahibini Bıçakladı

Eve giren hırsız, ev sahibini bıçakladı

ADANA'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sahura kalkan Cüneyt Şimşek, evde hırsızla yüz yüze geldi. Maskeli kimliği belirsiz hırsız, kendisini yakalayama çalışan Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren Şimşek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şimşek'in hastanedeki tedavisi devam ederken, hırsızın da evden herhangi bir şey çalamadığı belirlendi. Kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.