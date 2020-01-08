Adana eve baskın yapan polis, 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi
Eve baskın yapan polis, 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Eve baskın yapan polis, 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi
ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir evde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, evde yaptığı aramada dolap ve çekmecelerde 1160 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriyeli A.N. gözaltına alındı.