Adana eve baskın yapan polis, 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

08.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:50

Eve baskın yapan polis, 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir evde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, evde yaptığı aramada dolap ve çekmecelerde 1160 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriyeli A.N. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA