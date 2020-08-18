ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, koronavirüs vakaların artmasıyla birlikte sıcak yaz günlerinde klimayla serinleyenlerin evlerde 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymaları gerektiğini kaydetti.

18.08.2020 08:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:25

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, koronavirüs vakaların artmasıyla birlikte sıcak yaz günlerinde klimayla serinleyenlerin evlerde 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymaları gerektiğini kaydetti.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar denizlere akın ederken, evde kalanlar ise klimalarla serinlemeye çalışıyor. Tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışla birlikte değerlendirmelerde bulunan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, özellikle risk grubu başta olmak üzere serinlemek için klimayı tercih edenlerin evlerde dahi olsa sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları gerektiğine dikkat çekti. Ortam havasını evin tamamına dağıtan, hava hareketliliğini artıran klimaların, Covid-19 dahil pek çok viral hastalığın hızla yayılımında büyük etken olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kömür, "Klimaların açık olduğu ortamlarda sosyal mesafeye uymak çok daha önemli. Eğer kalabalıksa evde dahi sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak o ortamda bulunmalıyız" dedi.

'KLİMA BAKIMINA DİKKAT'

Klima kullanırken pandemi döneminde daha da dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kömür, "Yaz aylarında özellikle Adana gibi sıcak illerde klimaya ihtiyaç duymaktayız ve onlarsız yapamıyoruz. Kullanırken de dikkatli olmamız gerek. Şuan pandemi dönemindeyiz. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık, solunum yolu hastalığı klima aracılığıyla bulaşabilir. Klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Özellikle solunum yolu hastalığı olanlar klima ve filtrelerinin bakımına daha çok dikkat etmeleri gerekir. Klimalar açıkken sık sık odanın havalanması gerekiyor. Pencere ve kapıların karşılıklı açılarak ortam havasının temizlenmesi önemli" diye konuştu.

'KLİMA SOSYAL MESAFEYİ İHLAL EDİYOR'

Toplu taşımalarda da klima kullanılmasının ciddi tehlikeler oluşturabileceğini belirten Kömür, şunları söyledi:

"Otobüslerde de her ne kadar sosyal mesafeye uyarak otursalar da yolcular, klimanın açılmasıyla sosyal mesafe ihlal edilmiş oluyor. Çünkü klima inanılmaz bir hava hareketliliğine yol açmakta. Ortamda hasta biri varsa onun damlacıkları çok uzak mesafelere kadar ilerleyebiliyor. Bu ortamdaki virüsler dip-bucak yayılabiliyor. O nedenle toplu taşımalarda klima kullanılması ciddi tehlike oluşturabilir. Kişi, kalabalık olmayan ortamda kendi klimasını kullanıyorsa açabilir ama klimanın bakım ve temizliği ve ortamın havalandırılması şartlarını sağlamak koşuluyla. Böylelikle klimadan kaynaklanacak olumsuzlukları en aza indirebilir."

ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı Güncel
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı Politika
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük Güncel
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı İbrahim Büyükak
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Cuma Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: ADANA EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 08:25:43. #1.15#
title