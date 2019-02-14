Adana Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin Çatıya Çıktı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı

Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptı

Adana'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K. (32) 15 katlı inşaatın çatısına çıktı. Mehmet K.'yı gören sürücüler ve vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

İddiaya göre, Kayseri'de oturan Mehmet K. bir süre önce sevgilisi Fadime K.'dan ayrıldı. Fadime K. daha sonra Adana'da oturan ablasının yanına ziyarete geldi. Mehmet K. ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi tekrar barışmak istediği Fadime K.'nın peşinden geldi. Mehmet K., barışmak istemeyen Fadime K.'ya kızarak Yeşiloba Mahallesi'nde bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimini gören vatandaşlar ise polisi aradı. Olay yerine gelen CANKUR ekipleri, hava yastığıyla önlem aldı. Polis ise çatıya çıkarak Mehmet K,'yı ikna etmeye çalıştı.

MERAKLI KALABALIK AKIN ETTİ

Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri otomobillerini yol ortasında durdurarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Ayrıca yoldan geçenler, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Adı öğrenilemeyen bir kişi ise, 'Ben 8 yıllık nişanlımdan ayrıldım. İntihar etsem ben ederdim.' dedi.Yaklaşık 1,5 saat çatıda bekleyen Mehmet K., Fadime K.'nın gelmesiyle aşağı indi. Mehmet K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görütü Dökümü

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İntihar etmek için çatıya çıkan Mehmet K.

Olay yerinde vatandaşların telefon ile çekim yapması

İtfaiye aracının gelişi

Mehmet K.'nın eski sevgilisinin olay yerine gelmesi

SÜRE02'40 BOYUT 295 MB

HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraADANA,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA