ADANA ESKİ MARANGOZDAN VERİMLİ ZEYTİN ÜRETİMİ

11.08.2019 13:08

ADANA'da 40 yaşına kadar marangozluk yapan ve işini bırakıp zeytine yönelen Yahya Aşık Bekiroğlu (52), zirai ilaç kullanımını en aza indirerek ağaç başı 20 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardı.

Uzun yıllar marangoz ustalığı yaptığını ve işini bir anda bırakıp zeytin üretimine yöneldiğini belirten 3 çocuk babası Yahya Aşık Bekiroğlu, yaptığı uzun araştırmalar sonucu üretimde yeni teknikler denediğini belirtti. Zamanla bu tekniklerin üretimini neredeyse 5 kat arttırdığını dile getiren Bekiroğlu, özellikle sulama ve budama alanında çiftçilerin eski yöntemleri kullanmak yerine değişikliğe gitmesi gerektiğini kaydetti.

DAMLAMA SULAMA VE AZ BUDAMA

Çiftçiler arasında zeytin ağaçlarının çok su istemeyeceği inancı olduğunu ve bu durumun doğruyu yansıtmadığını söyleyen Bekiroğlu, zeytin ağaçlarının suyu sevdiğini özellikle sıcak iklimlerde damlama sulamanın verimi artırdığını vurguladı. Ağaç budamasında ise bilinçsiz davranmanın ürün verimini dibe düşüreceğini iddia eden Bekiroğlu, 'Hava girecek diye her dalı buduyorlar. Bu durum hem ağaçların zarar görmesine hem de gövde yanıklığına neden oluyor. Örneğin obur dalları verimsiz diyerek kesiyorlar. Oysa ki sabretseler bir süre sonra o dallardan yüzlerce zeytin alacaklarö dedi.

AĞAÇ BAŞI 100 KİLOGRAM

9 dönümlük arazisinde 360 tane zeytin ağacı olduğunu dile getiren Yahya Aşık Bekiroğlu, özellikle zeytin sineği olarak bilinen sineklere karşı yoğun zirai ilacı kullanmanın yanlış olduğunu söyledi. Bu tür ilaçlarının aşırı kullanımının verimi en aza indirdiğini belirten Bekiroğlu, zirai ilaç kullanımı en aza indirerek ağaç başı 3 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardığını belirtti. Ürettiği zeytinlerin kimyasal etki altında büyümediği için doğal olduğunu kaydeden Bekiroğlu, zeytinlerden elde ettiği yağı da satışa sunduğunu ve yoğun talep aldığını vurguladı. Her sene zeytinini Tarım İl Müdürlüğü'nde analiz ettirdiğini ve asit oranının ideal olduğunu dile getiren Bekiroğlu, şöyle konuştu

'12 yıldır bu işe baş koydum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hedefim seneye ağaç başı 150 kilogram. Ben her şeyin zamanlamasını doğru yapıyorum. Eğer üzerine düşülürse zeytin Adana'da bir numara ekonomik gelir kaynağı olabilirö

Kaynak: DHA